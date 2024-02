A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), dará início na próxima terça-feira (27), a vacinação contra a dengue no município. A campanha será direcionada às crianças de 10 e 11 anos, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, com esquema vacinal de duas doses com intervalo de três meses.

A vacinação será realizada nas unidades de saúde do município, abrangendo todas as regiões da cidade. Para administração da dose é necessário que os pais ou responsáveis legais estejam presente e apresentem comprovante de endereço para assegurar que a campanha alcance prioritariamente os moradores locais, além de documento CPF e/ou Cartão do Sus atualizado do menor.

Vacinas. De acordo com a secretária de saúde, Alessandra Albani, Guarapari vai receber 3.235 doses referentes à primeira dose de imunizantes Qdenga, desenvolvida pelo laboratório Takeda, que chegarão à cidade nesta sexta-feira (23), com o objetivo de ampliar o número de municípios e o acesso da população-alvo a receberem a primeira dose (D1), no menor tempo possível e diante do número limitado de doses disponíveis no momento. “A vacina é mais uma tecnologia, mas não podemos abrir mão dos outros cuidados com a doença. Considerando que 80% dos focos estão dentro das residências”, destacou a secretária.

Confira as orientações de combate ao mosquito:

Manter as garrafas vazias ou baldes viradas para baixo;

Não deixar entulho no quintal ou nas ruas e varrer diariamente a água parada;

Cobrir as caixas d’água, poços ou piscinas e manter as calhas de água limpas;

Colocar terra ou areia nos pratos dos vasos das plantas;

Manter a lata de lixo devidamente tampada e jogar no lixo cascas de coco, latas de refrigerantes, copo plástico, garrafas, embalagens etc…

Guardar pneus em locais cobertos, longe da chuva. Faça furos na parte de baixo ou entregue no serviço de limpeza;

Tampar os ralos pouco usados com um plástico, jogando água sanitária no cano 2 vezes por semana;

Diminuir o número de bebedouros de cães, gatos e passarinhos e manter o aquário limpo e fechado;

Colocar telas de proteção nas janelas e mosquiteiros na cama para dormir.

Confira os locais de vacinação: