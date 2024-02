Guarapari terá ingressos por R$12 durante a Semana do Cinema.

Começou nesta quinta-feira (22) a tão aguardada Semana do Cinema em todo o Brasil. Idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadores de Multiplex (ABRAPLEX), a iniciativa tem como principal objetivo proporcionar uma experiência cinematográfica acessível a todos.

Promoção. O Cine Ritz, localizado no Shopping Guarapari, confirmou sua participação na campanha, oferecendo ingressos promocionais por apenas R$ 12. Essa é uma oportunidade imperdível para os amantes do cinema desfrutarem de uma variedade de filmes a preços mais acessíveis. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do cinema e a promoção estará em vigor até o dia 28 de fevereiro.

Além dos ingressos com valores reduzidos, também haverá descontos especiais em combos de pipoca e bebidas. No ano anterior, a Semana do Cinema atraiu mais de 10 milhões de pessoas aos cinemas em todo o país, conforme dados levantados pela Agência Nacional de Cinema (Ancine).

Confira a programação de filmes no Cine Ritz Guarapari: