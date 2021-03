A prefeitura de Marataízes abriu processo seletivo para cadastro de reserva em duas Secretarias Municipais: Assistência Social, Habitação e Trabalho e Educação. A intenção é preencher cadastro de reserva para diversas funções de nível fundamental, médio e superior.

As vagas do edital Nº 001/2021, da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Trabalho, para a Casa de Passagem Jualter da Silva Pedra são para assistente social do auxiliar de serviços de limpeza e conservação, cozinheiro, educador social e pedagogo.

Já no edital Nº 002/2021, também da Secretaria de Assistência Social, o cadastro de reserva é para agente de atendimento ao público, agente administrativo, assistente social, auxiliar de serviços de limpeza e conservação, economista doméstica, educador social, motorista de veículo leve, psicólogo e pedagogo.

No edital 001/2021, da Secretaria Municipal de Educação, o cadastro de reserva será para professores e pedagogos em Designação Temporária (DTs) para atuarem nas escolas municipais de Marataízes.

