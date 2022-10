O prefeito do Piúma, Paulo Cola e o secretário municipal de administração, Sebastião Elias Campos Júnior, apresentaram nesta segunda-feira (10/10) o detalhamento sobre o decreto nº 2.514 de caducidade do contrato de concessão de exploração comercial do Terminal Rodoviário de Piúma.

A caducidade representa a extinção do contrato de concessão da rodoviária do município, assinado em 1999, e a devolução ao município do serviços, bens e administração do terminal. A ação é motivada pelo descumprimento por parte da concessionária de obrigações contratuais de prestação de um serviço adequado.

“Esse é um passo que nenhum governante gosta de tomar. Acreditamos que a prestação de serviço em nosso terminal rodoviário deve ser feito com qualidade. Mas o que acompanhamos nos últimos anos foi um profundo desrespeito ao cidadão. Vemos esse sofrimento todo dia pela cobertura da imprensa e pelas reclamações que recebemos. Buscamos um diálogo, que não houve, e isso nos levou à intervenção e, agora, à cassação dessa concessão” destacou o prefeito Paulo Cola.

Com a extinção da concessão, o terminal, atualmente sob intervenção da prefeitura, será gerido pela Secretaria Municipal de Administração, que ficara à frente do planejamento do sistema.

Uma equipe da prefeitura vai trabalhar para realizar a limpeza, iluminação e organização do Terminal Rodoviário, com objetivo de entregar um espaço mais digno para os piumenses e turistas que visitam a nossa cidade.