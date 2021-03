De acordo com a nova lei, pessoas jurídicas de direito privado, como empresas, por exemplo, estão autorizadas a adquirir diretamente das farmacêuticas vacinas contra a Covid-19 que tenham autorização temporária para uso emergencial, autorização excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro definitivo concedidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desde que sejam integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de serem utilizadas no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Ainda de acordo com a lei, enquanto estiver em curso a vacinação dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, as doses deverão ser integralmente doadas ao Sistema Público de Saúde (SUS). Após a conclusão dessa etapa, o setor privado poderá ficar com metade das vacinas compradas desde que as doses sejam aplicadas gratuitamente. A outra metade deverá ser remetida ao SUS.

“A vacinação é urgente, por esse motivo já solicitamos as empresas que efetuem a compra e façam a doação à nossa capital, de acordo com a lei sancionada. Precisamos estabelecer a rotina econômica de todos os setores, mas acima de tudo necessitamos evitar mortes e salvar vidas. Isso é o que mais importa neste momento e a vacinação é peça chave e fundamental para isso”, afirmou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.