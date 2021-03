Termina no próximo dia 26 o desafio “Turismo Responsável”, proposto pela Secretaria de Turismo (Setur) aos municípios capixabas. Atualmente 554 empresas que compõem a cadeia produtiva do turismo fizeram adesão à campanha.

A proposta do desafio é que município que conseguir mobilizar o maior número de empreendimentos para aderirem ao selo receberá como prêmio a edição de um e-book sobre o destino turístico e um kit pesquisa, coordenado pelo Observatório de Turismo.

O objetivo é tornar o destino Espírito Santo mais seguro já que a adesão ao selo significa o cumprimento de protocolos sanitários de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19). A adesão é gratuita e tem como pré-requisito a inscrição no Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas (Cadastur), disponibilizada para 15 atividades que integrantes da cadeia produtiva do turismo.

A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, destaca a importância da ação. “As ações de prevenção e cuidado relacionadas à pandemia são de extrema importância neste momento. A adesão ao selo ‘Turismo Responsável’, estimulada pelo Governo do Estado, é parte das inúmeras ações implementadas no Espírito Santo, no sentido de controlar o avanço da doença”, afirma.

Acesso – O acesso ao selo é totalmente on-line e gratuito. A iniciativa é dirigida aos meios de hospedagem, restaurantes, empresas de transporte, agências de turismo entre outras atividades que compõem a cadeia produtiva do turismo. Para ter acesso ao selo é necessário que o empreendimento esteja cadastrado no Cadastur.

Para qualquer informação, os interessados podem procurar a Gerência de Gestão de Turismo (Gestur) pelo telefone (27) 3636-8010, das 9h às 17h.

Serviço:

Cadastur: www.cadastur. turismo.gov.br

Selo Turismo Responsável: www.turismo.gov. br/seloresponsavel/