A Prefeitura de Vitória vai contratar 40 guarda-vidas para trabalharem nas praias da cidade durante o verão. Além das oportunidades iniciais, será feito o de cadastro de reserva. A carga horária mensal é de 200 horas em regime de escala. Os guarda-vidas vão receber salário de R$ 1.380,79.

Processo seletivo. Para participar, é preciso ter ensino fundamental completo e curso de formação de guarda-vidas. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 8 de outubro de 2021, exclusivamente pela internet, no site da prefeitura.

A seleção será composta por Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório/classificatório, caracterizado por corrida de 12 minutos, barra fixa, barra estática, abdominais, apoio de frente sobre o solo e natação; e comprovação das informações declaradas e documentos para admissão, também de caráter eliminatório/classificatório.

O processo seletivo, em caráter de urgência, terá validade de 12 meses, a partir da data da homologação do resultado final e poderá ser prorrogado por até igual período, a critério do município.