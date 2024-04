A Prefeitura de Guarapari anunciou que irá rescindir o contrato com a empresa Rizzo Parking, responsável pelo gerenciamento do estacionamento rotativo da cidade. A medida foi tomada após um período de 30 dias de suspensão do contrato, durante os quais a empresa não resolveu as pendências apontadas pela administração municipal.

O serviço foi suspenso no mês de março, quando a prefeitura identificou irregularidades e inadimplências contratuais por parte da concessionária. O estacionamento rotativo retomou suas operações na terça-feira (16).

Irregularidades pendentes. Durante a suspensão do contrato, era esperado o atendimento das pendências destacadas pela administração pública. No entanto, a prefeitura afirmou que o prazo expirou sem que fossem realizadas as adequações necessárias.

Rescisão contratual. A prefeitura destacou que, apesar da rescisão do contrato, o serviço de estacionamento rotativo continuará operando normalmente até que o processo seja encerrado.

Confira a nota completa emitida pela prefeitura:

“A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Postura e Trânsito (Septran), informa que o município notificou e suspendeu por 30 dias o contrato com a empresa licitada para a prestação de serviços de estacionamento rotativo pago, qual era esperado o atendimento das pendências destacadas no ofício.

Com o prazo expirado na data de ontem, sem ter sido realizada qualquer adequação devida e apontada pelo município, estará sendo agora realizada a rescisão do Contrato, encerrando a atividade.

Nesse intervalo, não há impedimento quanto ao funcionamento do mesmo.”