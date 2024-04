82 novos profissionais da saúde irão atuar na Atenção Primária nos municípios.

Em uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), 82 novos profissionais da saúde de diversas categorias reforçarão a Atenção Primária à Saúde (APS) capixaba, que, atualmente, conta com 1.378 profissionais nas formações em serviço. Os profissionais foram selecionados para o Componente de Provimento e Fixação de Profissionais, do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi).

Serão 43 enfermeiros, 15 cirurgiões-dentistas e 13 médicos que irão realizar a formação em Saúde da Família; seis psicólogos, dois assistentes sociais e um farmacêutico que terão como cenário de prática as Equipes Multiprofissionais Ampliadas (Emulti), além de um assistente social e um enfermeiro para A formação em Equipe de Consultório na Rua.

A atuação dos profissionais de saúde será em 36 municípios, distribuídos entre as regiões de saúde do Estado, com a realização dos Aperfeiçoamentos em Saúde da Família; Interprofissionalidade na Atenção Primária à Saúde (APS) e em Atenção Primária com ênfase em Consultório na Rua, respectivamente. Atualmente, o Estado tem a maior cobertura na APS da história, com 84,31% do território atendido em 68 municípios, e conta com 1.012 equipes de Estratégia de Saúde da Família.

As formações, que fazem parte do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária (Qualifica-APS) têm duração de três anos e ocorrem com os docentes-assistenciais, sendo compostas de 32 horas de atividades práticas e oito horas de atividades teórico e/ou teórico-práticas.

A seleção ocorreu por meio dos editais ICEPi/Sesa nº 004/2024 e nº 006/2024 e a adesão aconteceu na sede do Instituto, em Vitória. Os profissionais têm até o início do próximo mês para iniciarem a atuação nos municípios.

Acolhimento aos profissionais

A gerente de Ensino, Carolina Perez Campagnoli, participou da acolhida aos profissionais e enfatizou a importância das formações para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). “O Qualifica-APS é um programa que se desenvolve de forma descentralizada e já conseguiu mudar muito o atendimento ao usuário. A APS nos permite a proximidade com a população, o envolvimento com as situações locais, além de impactar no território e realmente na vida das pessoas. Isso gera um aprendizado”, salientou.

Para o gerente de Inovação, Ricardo Costa, a chegada dos novos profissionais, dá continuidade à implementação de processos inovadores na Atenção Primária. “O programa foi o primeiro a ser criado pelo ICEPi e já contribuiu muito para a transformação da APS, já que está em quase 70 municípios capixabas, e conta com profissionais de diversas categorias atuando de forma integrada”, destacou.

Para a coordenadora do Provimento, Thaís Maranhão, a entrada de novos profissionais demonstra que a formação tem se mostrado consolidada como eficiente estratégia de educação permanente em saúde, destinada à qualificação de profissionais na APS no Estado.

“A expansão da formação em Consultório na Rua foi ampliada abrangendo também o município de Linhares. Esta ampliação visa proporcionar maior acesso aos serviços de saúde para a população em situação de rua, contando com profissionais capacitados e sensíveis às necessidades específicas dessas pessoas”, ressaltou Thaís Maranhão.