Segundo informações da CPI que investiga as multas de trânsito em Guarapari, das 21.696 multas registradas no período de maio de 2023 a janeiro de 2024, mais de 8 mil delas foram aplicadas por um só agente. O alto número chama a atenção, e o Portal 27 procurou a prefeitura em busca de respostas sobre a situação do fiscal.

A equipe tentou contato por meio da assessoria de comunicação, solicitando informações sobre o caso e questionando se há algum processo administrativo em andamento para investigar o agente. No entanto, até o momento do fechamento desta matéria, a administração municipal não enviou nenhuma resposta.

8 mil multas. Ao analisar os relatórios de multas emitidos pela prefeitura, o presidente da CPI das Multas, o vereador Max Júnior, ressaltou que em único dia, o fiscal aplicou 103 multas, de 8h06 às 18h24.

“O relatório que a secretaria de trânsito nos entregou mostra multas de maio a janeiro. Nesse período de 8 meses, foram mais de 8.300 multas aplicadas por ele. Em comparação com outro agente no mesmo período, o outro tem 637 multas aplicadas. Ou seja, o fiscal recorde de multas, aplicou 13 vezes mais que o fiscal que aplicou menos”, destacou o parlamentar, em entrevista para A Tribuna.

Outra questão levantada pela comissão é o horário de trabalho dos fiscais. Segundo o vereador, os registros das multas revelaram que várias penalidades foram aplicadas antes do horário de trabalho padrão, que é das 8h30 às 17h30, bem como após o término do expediente, até mesmo após a meia-noite. O presidente da CPI informou que planeja ouvir os sete fiscais que atuam no município.