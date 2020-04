Com a saída de Dr. Rogério, o PSB de Guarapari agiu rápido e trouxe o presidente da Câmara Enis Gordin para o partido e recompôs a sua base. 4º vereador mais votado na última eleição, o atual presidente da Câmara é a segunda maior autoridade do município, atrás apenas do prefeito.

Governador. Ao contrário de outros movimentos políticos, o movimento de Enis é considerado natural, pois ele já mostrou afinamento com o Governador Renato Casagrande, maior líder do PSB. Em 2017 por exemplo, o homenageou com o título de cidadão Guarapariense e em 2018 com o Guará de Ouro.

Gedson. Ao estar no partido do governador, Enis faz também uma boa aliança com Gedson, que é um dos pré-candidatos com boas chances nestas eleições. “Estar ao lado do governador é de extrema importância para ajudar nossa cidade nestes momentos que passamos. Temos também uma importante liderança em nosso partido que é o Gedson. Vim para um partido de lutas e sou uma pessoa de luta. Vou contribuir para ajudar Guarapari a seguir nos rumos do desenvolvimento”, disse Enis.

Identificação. Para o presidente do PSB, Leandro Inácio, a chegada de Enis é muito positiva. “O Enis foi recebido com muita alegria por nós. Ele já demostrava ter uma identificação com o PSB e essa aproximação aconteceu de uma forma muito natural e num momento onde partido busca pessoas que se identifiquem com a vida partidária. Somos um partido vivo, ativo, orgânico e tem tudo a ver com a trajetória do Enis, em suas lutas na sua categoria profissional”, disse.

História. Ainda de acordo com Leandro. “Vemos que o Enis pode construir uma história de muito futuro no PSB. A nível municipal e estadual pela identificação partidária. Recebemos com muita alegria o presidente da Câmara, que vem para apoiar a candidatura do nosso pré-candidato Gedson Merízio. É uma satisfação de todo o partido recebe-lo no nosso partido”, finalizou.