Vinte mil chances de qualificação gratuita para estudar em casa! A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do Programa Qualificar ES, abre, na próxima terça-feira (21), mais uma oferta de cursos gratuitos. As 20 mil vagas são para 10 cursos on-line de 120 horas cada. Moradores de todo o Estado podem se inscrever até o dia 01 de maio para concorrer em até dois cursos.

As inscrições podem ser feitas no site do Programa ( www.qualificar.es.gov.br ). De acordo com o edital de seleção, os requisitos para inscrição são ter, no mínimo, 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na web. Clique aqui e acesso o edital.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, por meio de videoaulas, apostilas digitais, fóruns de discussão, tarefas e bate-papo com os professores. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos aprovados na conclusão dos cursos recebem certificação na própria plataforma de estudos.

A secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel, destacou sobre a importância de ofertar cursos a distância nesse período de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). “O Programa Qualificar ES já tem por tradição oferecer cursos a distância para possibilitar que o maior número de pessoas possa usufruir desses cursos gratuitos de qualificação. Logicamente que durante esse período da pandemia, por nós já termos a tecnologia e pessoal especializado para poder oferecer isso à sociedade, o programa se torna um instrumento importante para a população capixaba por disponibilizar cursos na modalidade a distância e gratuitos”.

“É importante ressaltar que, justamente nesse período, em que as pessoas são incentivadas a ficarem em casa, é quando nós,enquanto Estado, temos que oferecer essa possibilidade de qualificação e de aprimoramento”, afirmou Cristina Engel.

Esta é a segunda oferta de vagas do Qualificar ES em 2020. Até o momento, somando com as vagas deste edital de seleção, 36.075 vagas em cursos gratuitos já foram oferecidas para população capixaba.

Confira os cursos on-line da terceira etapa da oferta:

CURSOS CARGA HORÁRIA VAGAS Alfabetização e Letramento na Educação Infantil 120h 2000 Auxiliar Administrativo 120h 2000 Educação Especial Inclusiva 120h 2000 Fotografia 120h 2000 Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas 120h 2000 Informática Básica 120h 2000 Inglês Básico 120h 2000 Robótica Educacional 120h 2000 Secretaria Escolar 120h 2000 Segurança no Trabalho 120h 2000 TOTAL 20.000

Cronograma