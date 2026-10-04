Parcial do exterior: Lula é o mais votado na maioria dos países, mas Flávio soma mais votos absolutos

A parcial extraída dos boletins de urna afixados nas seções eleitorais do exterior neste domingo (4) indica que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou à frente em 25 dos 33 países e territórios que já encerraram a votação. No entanto, no somatório geral dessas localidades, Flávio Bolsonaro (PL) lidera a contagem com 32.431 votos, enquanto Lula registra 23.732 votos.

Os dados refletem o levantamento parcial dos boletins e não contabilizam a totalidade do eleitorado fora do país. Alemanha e Índia não entraram na soma inicial por apresentarem apuração parcial.

Votação no Japão Puxa Vantagem de Flávio

A liderança em votos absolutos obtida por Flávio Bolsonaro deve-se em grande parte ao resultado do Japão, um dos maiores colégios eleitorais de brasileiros no exterior. No país asiático, Flávio obteve 24.601 votos (71,59% dos válidos), enquanto Lula somou 5.222 votos (15,20%).

Além do Japão, o candidato do PL ficou à frente nas urnas do Catar, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Grécia, Israel, Tailândia e Taiwan. Em Israel, Flávio registrou 74,40% dos votos válidos (523 votos) contra 13,09% de Lula (92 votos).

Lula Lidera na Europa, Oceania e Oriente Médio

Lula garantiu a vitória na maioria das nações com apuração concluída. O candidato petista venceu na Austrália, Arábia Saudita, China, Chipre, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Egito, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, França, Hungria, Kuwait, Líbano, Malásia, Nova Zelândia, Países Baixos, Palestina, Quênia, Romênia, Singapura, Síria e Turquia.

Os maiores percentuais a favor do candidato do PT ocorreram na Palestina, com 93,09% (1.078 votos), na França, com 82,27% (1.281 votos), e nos Países Baixos, onde obteve 74,44% (4.387 votos) contra 16,69% de Flávio (983 votos).

Destaques da Parcial no Exterior