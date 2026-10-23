Procon Itinerante oferece serviços gratuitos e emissão da identidade, neste sábado em Guarapari

Moradores de Guarapari terão acesso a diversos serviços gratuitos neste sábado (24), durante uma ação do Procon Itinerante promovida pelo Governo do Espírito Santo, por meio do Procon Estadual, em parceria com a Prefeitura de Guarapari, por meio do Procon Municipal.

O atendimento será realizado das 8h às 13h, no Canal de Guarapari, ao lado do supermercado Perim, no Centro. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços relacionados à defesa do consumidor, documentação, emprego, crédito e assistência social.

Entre os atendimentos disponíveis estão o registro de reclamações e orientações sobre os direitos do consumidor, orientação jurídica, atividades educativas, encaminhamento para oportunidades de emprego e serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

A programação também contará com informações sobre renegociação de dívidas bancárias, por meio do Nosso Crédito e da Dacasa, orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico) e atendimentos da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), incluindo informações sobre tarifas sociais. A Faculdade Anhanguera também participará da ação.

Emissão de identidade terá 100 senhas

Um dos principais serviços oferecidos será a emissão da Carteira de Identidade para pessoas com mais de 12 anos. Serão distribuídas 100 senhas, por ordem de chegada, no início do atendimento.

Para solicitar o documento, é necessário apresentar os seguintes itens:

Certidão de nascimento ou de casamento original, conforme o estado civil, em bom estado de conservação;

Foto 3×4 recente, impressa, com fundo claro e camisa escura;

CPF;

Comprovante de residência.

Também será possível incluir, de forma opcional, informações de outros documentos, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho, PIS/Pasep, Cartão do SUS e Título de Eleitor, além do tipo sanguíneo.

A orientação é que os interessados cheguem cedo para garantir uma das senhas e levem toda a documentação exigida.

Prefeitura destaca parceria com o Estado

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, ressaltou a importância da iniciativa para ampliar o acesso dos moradores aos serviços públicos. “Essa ação aproxima serviços importantes dos moradores e facilita a resolução de demandas do dia a dia. A parceria com o Governo do Estado permite reunir diferentes atendimentos em um só lugar, beneficiando a população e fortalecendo o acesso à informação, à cidadania e aos direitos do consumidor”, afirmou. A Prefeitura reforça o convite para que os moradores aproveitem os atendimentos gratuitos.

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