Hemoes alerta para estoques baixos de sangue no Espírito Santo

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) alerta para a baixa nos estoques de sangue em todos os hemocentros do Estado. A situação é especialmente preocupante em relação aos tipos sanguíneos com fator Rh negativo: O negativo, A negativo, B negativo e AB negativo.

Diante do cenário, o órgão convoca tanto os doadores regulares quanto as pessoas que desejam doar sangue pela primeira vez a comparecerem às unidades de coleta para contribuir com a reposição dos estoques.

A doação de sangue é essencial para garantir o atendimento de pacientes que precisam de transfusões em diferentes situações, incluindo cirurgias, tratamentos médicos e emergências. Uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas.

O Hemoes reforça que todos os tipos sanguíneos são importantes para manter os estoques abastecidos e assegurar o atendimento à população.

A orientação é que os voluntários procurem uma unidade de coleta e façam sua doação. O gesto de solidariedade pode ajudar a salvar vidas.

Serviço:

🩸 Quem pode doar: https://hemoes.es.gov.br/quem-pode-e-quem-nao-pode-doar

🩸 Onde doar: https://hemoes.es.gov.br/enderecos-dos-hemocentros