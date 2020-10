Durante a manhã desta quinta-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 367 kg de maconha enquanto empreendia uma perseguição a um veículo Fiat Strada, que estava transportando a droga. A operação ocorreu na BR-262, na altura do município de Viana.

Enquanto realizavam um patrulhamento preventivo, os agentes federais avistaram um motorista com comportamento suspeito e efetuaram a ordem de parada, sendo desobedecida pelo condutor, que emplacou fuga, iniciando uma perseguição que durou cerca de 8 quilômetros.

O motorista foi capturado assim que jogou o veículo no acostamento, pretendendo fugir a pé, mas sendo frustrado ao perceber que o carro havia caído na sarjeta. Dentro da carroceria do automóvel os agentes encontraram 367 kg de maconha e, dentro da cabine, um rádio comunicador, usado para se comunicar com um outro veículo que fazia a segurança do transporte.

Após ser questionado, o motorista confessou que o veículo responsável pela segurança se tratava de um Volkswagen Polo e, com a informação, os agentes começaram as buscas pelo automóvel, o encontrando na altura do km 25 da rodovia.

Ao perceber que estavam sendo seguidos pela polícia federal, o condutor e o passageiro tentaram encostar o carro na pista, próximo ao Complexo Penitenciário de Viana, e fugir a pé. Um deles foi alcançado e detido e o outro escapou para o meio da mata, localizada próxima ao presídio.

Veículos, droga e detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Cobilândia, em Vila Velha/ES.