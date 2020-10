A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (22), os números atualizados do novo coronavírus.

O bairro Praia do Morro ultrapassou os 500 casos da doença, contando agora com 509, se isolando como a região mais atingida do município de Guarapari. Os bairros com maior incidência depois da Praia do Morro são: Muquiçaba com 281, Itapebussu com 231, Santa Mônica com 205, Ipiranga com 198, Centro com 190, Kubistchek com 143 e São Gabriel com 134.

A cidade continua em 9ª no ranking de contaminações pela doença no estado. São 3.753 casos confirmados, 3.482 curados, 5.262 suspeitos, 13.299 notificados e 124 óbitos. A cidade realizou também 9.290 testes para Covid-19 e já descartou 4.284 casos.

O Espírito Santo registrou ainda nesta mesma quinta-feira (22), 148.055 casos confirmados, 136.530 curados e 3.767 óbitos.