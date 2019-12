A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, em Cariacica, um rapaz transportando 23 mil reais, em espécie, no interior do veículo. O condutor, que não possui carteira de habilitação, possui passagem na polícia pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

A equipe da polícia realizava fiscalização no Km 283 da BR 101, quando abordou o Ford Fiesta na Rodovia do Contorno. No veículo havia três ocupantes: um casal e uma criança de dois anos. Durante a abordagem, o casal demonstrava intenso nervosismo e desconforto, dando informações incoerentes. O rapaz que conduzia o veículo dizia que não tinha carteira de habilitação, mas tinha passagem pela polícia pelo crime de furto.

Através de vistoria no interior do Ford Fiesta, a Polícia Rodoviária Federal encontrou, no assoalho do banco carona, uma sacola plástica contendo doze maços de dinheiro, enrolados em elástico. A quantia totalizava R$23.000 (vinte e três mil reais). Quando questionados sobre o dinheiro, o casal fornecia informações contraditórias.

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cobilândia, após receber voz de prisão.

** Com informações da PRF.