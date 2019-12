A Operação Verão que teve início ontem (26), e já no primeiro dia foram cumpridos mandados de busca e apreensão pela Polícia Militar. A ação ocorreu no bairro Kubitschek, e resultou na apreensão de 1 revólver calibre.38, 6 munições, 22 pinos de cocaína, 02 balaclavas, 01 pé de maconha e a quantia aproximada de 9.500,00 (nove mil quinhentos reais) em dinheiro.

Ao término da operação, quatro pessoas foram conduzidas à 5ª Delegacia Regional de Guarapari juntamente com o material apreendido.

Outras ocorrências. Na manhã da última segunda-feira (23), por volta das 11h, em patrulhamento preventivo no bairro Praia do Morro, policiais militares abordaram J.P.A.G, 18 anos, e constataram que o mesmo se encontrava com mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos o indivíduo foi encaminhado à delegacia.

Durante a tarde, por volta das 18h, policias receberam a informação de um roubo na Praia do Morro e, segundo informações da vítima, durante a fuga os indivíduos invadiram uma casa que se encontrava com o portão aberto. Diante das informações, os policiais adentraram à residência e apreenderam um menor de 16 anos. Concomitante, outro menor foi apreendido na rua paralela à casa. Ambos reconhecidos pela vítima, e encaminhados à delegacia.

Na tarde de terça-feira (24), por volta das 18h, policiais militares prosseguiram ao bairro Ipiranga para verificar uma denúncia que teria um homem em posse de uma arma de fogo dentro de um bar. Diante das informações, abordaram J.A.B.L, 50 anos – e encontraram um revolver calibre .38 e 6 munições com ele. Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a delegacia juntamente com o material apreendido.

Já no bairro Aeroporto, por volta das 18h, M.R.G, 27 anos – foi abordado e constatado que o mesmo estava com mandado de prisão em aberto. O mesmo foi conduzido à 5ª delegacia regional.

Na tarde de quarta-feira (25), policiais militares realizaram abordagem a D.L.B.V.J, 27 anos – que se encontrava no interior de um veículo no momento da ação, e constatou que o mesmo se encontrava com mandado de prisão em aberto. Assim, o indivíduo foi encaminhado ao DPJ.

*com informações da PM