O Governo do Estado anunciou, nesta sexta-feira (27), a reestruturação e ampliação da Patrulha da Comunidade, durante a solenidade de entrega de viaturas para a Polícia Militar, realizada no Quartel do Comando-Geral da Corporação, em Vitória. O governador Renato Casagrande destacou a importância do Programa, que vai receber parte dos novos veículos. “É a comunidade perto da polícia e a polícia perto da comunidade. A Patrulha é a presença de uma viatura em uma parte do dia na comunidade e com contato direto com as pessoas”, afirmou.

As 121 radiopatrulhas, modelos Renault Duster Expression, foram adquiridas com um investimento de R$ 7.139.000,00. Destas, 61 foram obtidas com recursos do Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Militar (Funrepom) e outras 60 através de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para utilização exclusiva nos Núcleos de Policiamento Comunitário (NPC) do programa Estado Presente.

Em seu pronunciamento, o governador Casagrande lembrou que a Patrulha foi uma ação realizada em seu primeiro mandato e está sendo “reenergizada” neste momento. Ele falou ainda sobre os desafios da área:

“Temos tarefas gigantescas e uma longa caminhada. A gente chega ao fim do ano com as condições que planejávamos no início do ano. Primeira vez que governei o Estado, lá em 2011, nós assumimos com a área de Segurança Pública totalmente destruída e em quatro anos entregamos outra Polícia Militar e uma segurança pública mais adequada. Assumimos com o segundo maior índice de violência do País. Com o Estado Presente e a atuação das forças de segurança, conseguimos chegar ao fim do mandato com números melhores. Novamente assumo o governo com a área de Segurança Pública destruída e me cabe liderar para que possamos entregar em 2022 um sistema de segurança motivado e estruturado. O que importa agora é que não se perca no futuro o que estamos fazendo”, apontou.

O governador fez ainda um balanço das ações realizadas na área de Segurança Pública ao longo do ano. “2019 não foi um ano fácil, mas conseguimos reajustar os salários pela inflação, reajustar o valor de diária na Operação Verão, tivemos a oportunidade de entregar armas, viaturas e investir em inteligência. Estamos terminando o ano com uma redução no número de homicídios e com o menor número na série histórica. Cada ano que passa o trabalho fica mais difícil, pois é redução em cima de redução. Mostramos que o caminho está correto. Desde janeiro tomamos decisões corajosas como a anistia e a mudança na lei de promoções. Isso dá sinais claros da direção que estamos seguindo e hoje entregamos essas viaturas que são para demonstrar nosso compromisso”, asseverou Casagrande.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, a entrega das novas viaturas simboliza o esforço do Governo na recuperação da estrutura e também da auto-estima da Polícia Militar, que é um patrimônio do Espírito Santo. “Esse ano foi de dificuldade e as polícias deram manifestação de total profissionalismo na redução de criminalidade. É só o começo e não tenho dúvida que nossa gestão vai fazer o melhor, nessa recuperação das instituições de Segurança Pública, inclusive da parte salarial. Ninguém faz mágica, precisamos ter responsabilidade e vamos conseguir dar esse tratamento que nossos homens e mulheres merecem”, afirmou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcio Sartório, citou ainda o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que também vai receber as novas viaturas. “O Proerd é fundamental para a prevenção da morte violenta. O tráfico é financiado pelo consumidor e nosso projeto faz um trabalho para evitar que essas crianças entrem. É um programa que será um dos focos maiores em nossa gestão. Teremos ainda o fortalecimento da Patrulha da Comunidade, do policiamento ostensivo e da Patrulha Escolar. A aquisição dessas viaturas é um investimento fundamental para mantermos os resultados expressivos que conseguimos em 2019”, destacou.