O Procon de Guarapari, em parceria com a Dacasa Financeira, vai realizar a Semana de Negociação de Dívidas. A ação ocorrerá do dia 28 de março a 01 de abril, no Hotel Porto do Sol, salão Meaípe, das 9h às 16h.

Quitação. A iniciativa permitirá que pessoas físicas, com dívidas atrasadas na instituição financeira, tenham a oportunidade de quitar seus débitos. De acordo com o Procon, para pagamento à vista, haverá abatimento de 100% nos juros de atraso e 100% na multa, e até 40% de desconto sobre o restante. Para pagamento parcelado, haverá abatimento de 100% nos juros de atraso e até 35% de desconto sobre o restante. O parcelamento poderá ser realizado em até 10x a juros de 1% a.m.

De acordo com o supervisor do Procon Ewerton Maximino, a Semana de Negociação de Dívidas, que encerra o mês do consumidor, é uma oportunidade para que os consumidores em débito com a empresa, possam quitar suas dívidas com condições diferenciadas. “Como não tem mais a loja física em Guarapari, muitos consumidores procuram o Procon. Por isso firmamos essa parceria”, disse ele.

A Semana de Negociação de Dívidas também é importante para o comércio local, pois esses consumidores que limpam seus nomes, voltam a comprar e aquecem o mercado.

Para obter mais informações o consumidor pode ligar para o Procon nos números (27) 3261 5513 / 3361 4929 / 3262 5149.