Um homem de 43 anos encontrou a esposa morta e já em avançado estado de decomposição, ao voltar do trabalho na última quarta-feira (23) em Guarapari. O caso chamou atenção da polícia e ainda vai ser investigado depois de serem feitos os exames necessários.

O esposo trabalha embarcado e disse à polícia que a última vez que falou com a esposa, que tem 22 anos, foi na segunda-feira (21), depois disso não conseguiu mais contato. Ele então avisou aos familiares para que tentassem, mas ninguém conseguiu. Ao chegar no apartamento do casal, que fica na Praia do Morro, nesta quarta-feira, ele encontrou a esposa morta em cima da cama.

A polícia foi chamada e o corpo da mulher foi encaminhado para do Departamento Médico Legal de Vitória (DML), para que seja feito o exame cadavérico e assim ser possível identificar a causa da morte. A Polícia Civil registrou o caso como encontro de cadáver.