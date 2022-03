No dia 11 de abril, segunda-feira da Semana Santa, os munícipes de Vitória poderão viver momentos de profunda reflexão e emoção durante a 4ª edição do espetáculo “A Paixão de Cristo em Canção”, cantado pelo padre Anderson Gomes, na Praça do Papa.

O evento, da Arquidiocese de Vitória, que recebe apoio da Prefeitura Municipal de Vitória, por meio da Secretaria de Cultura (Semc), tem início marcado para às 20 horas, contará com as participações do padre Fábio de Melo e da cantora Adriana Arydes.

Além de toda estrutura física, como palco, som, iluminação, geradores e banheiros, a Prefeitura disponibilizará apoio da Guarda Municipal e equipes de trânsito, no local.

“Para nós é uma imensa alegria participar de um evento tão tradicional no Brasil e no Mundo. Estamos aqui sempre para acolher, apoiar e incentivar. Será um lindíssimo espetáculo”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

Espetáculo. Sucesso de público desde sua primeira apresentação, em 2017, o espetáculo passou por modificações e chega a 2022 com participações que envolvem artistas católicos consagrados.

Além de aberto ao público, o evento traz um apelo solidário, tendo como ingresso 1kg de alimento não perecível. Todo material arrecadado será encaminhado para a campanha “Paz e Pão” da Arquidiocese de Vitória.

“O show da Paixão de Cristo é o que mais me encanta. Deus me inspirou em 2016 durante uma viagem que fiz e assim nasceu o projeto. É um conjunto de música e imagem. É por meio da canção que a história é contada e as imagens que são projetadas nos ajudam a captar a essência”, explica o padre Anderson.

De acordo com o sacerdote, ele sempre teve vontade de fazer esse evento aberto ao público, para que mais pessoas pudessem ter acesso, porém, devido aos altos custos o projeto era adiado.

“Dessa vez eu sonhei alto, sonhei não somente em fazer algo aberto ao público, mas também em trazer um ícone da Igreja Católica no Brasil que é o padre Fábio de Melo. Foi difícil a gente conseguir acertar tudo, foi muito mais complexo do que eu imaginava, mas a expectativa é a melhor possível! Eu quero ver aquela praça lotada não por mim, mas pelas pessoas que estão machucadas por essa pandemia que nos afastou e que deixou tantas sequelas espirituais na vida de tantas pessoas”, completou o Padre.

Paixão. Seguindo a linha de músicas e imagens em alta resolução o show vai contar os últimos dias da vida de Jesus Cristo na Terra. Serão momentos de louvor, reflexão e oração.

Músicas autorais já conhecidas prometem motivar a participação do público e a organização espera impressionar quem ainda não assistiu ao espetáculo e até mesmo projetá-lo na história dos maiores eventos cristãos do Brasil.

Serviço – A Paixão de Cristo, Em Canção – Quando: 11 de Abril de 2022 às 20 horas;

Onde: Praça do Papa – Enseada do Suá – Vitória ES;

Entrada: 1kg de Alimento não perecível