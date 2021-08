Passou por Guarapari na manhã de hoje o professor aposentado de Educação Física Anselmo Perez, de 60 anos. Ele iniciou ontem uma maratona de 100 dias percorrendo todos 2.500 km dos 78 municípios do Estado.

O ponto de largada foi na Praia de Camburi, em Vitória. O retorno é previsto para o dia 13 de novembro. Anselmo vai correr, em média, 32 quilômetros por dia. Atleta amador de corrida há mais de 20 anos, ele terá a companhia da mulher, Kamilla Gomes, que também é professora de Educação Física e fará o apoio de carro durante todo o percurso.

Em Guarapari o atleta foi recepcionado em frente à sede da Prefeitura de Guarapari, pelo vice prefeito, Leozildo, com organização da Secretaria de Esporte Lazer (Sel) e Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec). “Meu principal objetivo é incentivar crianças e adultos de todas as idades a serem mais ativos e terem um estilo de vida saudável, com atividades físicas”, disse o professor.