Mais um triste acidente de moto no final da tarde de hoje em Guarapari. O fato aconteceu na Rodovia Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Fátima Cidade Jardim, entre uma moto pilotada por José Antônio Stein dos Santos, de 27 anos e um caminhão caçamba.

José Antônio é trabalhador rural. Para a polícia, o motorista do caminhão caçamba contou que fazia o contorno em frente ao cemitério que existe na região, quando a moto de José Antônio teria colidido na lateral no veículo.

Ainda segundo a polícia, José Antônio não era habilitado. No local, a família confirmou que ele não tinha habilitação, mas tinha experiência e pilotava há anos. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área. A perícia da polícia civil e o rabecão foram chamados. O corpo do trabalhador foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.