O Partido Socialista Brasileiro (PSB), realizou um encontro estadual no último sábado (15) na cidade de Serra, onde apresentou todos os seus pré-candidatos a prefeito para as eleições deste ano. Entre os nomes indicados está o do subsecretário estadual de turismo, Gedson Merizio.

Participaram do encontro cerca de mil filiados, representando os 78 municípios capixabas, além de deputados estaduais e federais do partido e do governador Renato Casagrande, que é a maior liderança do PSB.

De acordo com Leandro Inácio, presidente do PSB de Guarapari. “Foi confirmada oficialmente a pré-candidatura de Gedson Merízio a prefeitura de Guarapari. É com muita alegria e a certeza de termos o melhor e mais estruturado projeto de gestão pública para nossa cidade, que o diretório de nosso partido confirma a pré-candidatura a prefeito, de nossa maior liderança local, subsecretário estadual de turismo, Gedson Merizio”, disse ele aos filiados.

Nesse encontro estadual, foram discutidos temas como legislação eleitoral, combate a fake news e análise de cenários.