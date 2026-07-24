Facebook-f Instagram X-twitter Youtube
Facebook-f Instagram X-twitter Youtube

ANUNCIE NO PORTAL 27

FALE CONOSCO!
Picture of Redação

Redação

OUTROS ARTIGOS

Primeira diretoria da ASPECMA assume com compromisso de valorizar servidores em Anchieta

Os servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Anchieta deram um importante passo em prol da valorização da categoria com a criação da ASPECMA – Associação dos Servidores Públicos Efetivos da Câmara Municipal de Anchieta. A entidade foi instituída com o propósito de promover a união, a representatividade e a valorização dos servidores efetivos, atuando de forma organizada na defesa dos interesses institucionais da categoria e no fortalecimento do serviço público municipal.

Na noite de ontem, durante assembleia de fundação da associação, também foi realizada a eleição da primeira Mesa Diretora da ASPECMA. Foram eleitos Diego Menegueli Louzada para o cargo de presidente, Joel Dantas como vice-presidente e Rafael Gomes Brito como secretário, que terão a missão de conduzir os trabalhos iniciais da entidade e estruturar suas ações em benefício dos associados.

A ASPECMA nasce fundamentada em princípios que priorizam a ética, a transparência e a participação democrática. Entre seus principais objetivos estão a defesa coletiva dos servidores efetivos, a valorização do serviço público, a melhoria das condições de trabalho e o incentivo à capacitação e ao desenvolvimento profissional.

A associação também tem como compromissos a transparência na gestão e na prestação de contas, a direção colegiada com alternância de poder, o respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, além da independência institucional, vedando qualquer utilização político-partidária de suas atividades.

A criação da ASPECMA representa um marco para os servidores efetivos da Câmara Municipal de Anchieta, fortalecendo o diálogo entre os associados e proporcionando um espaço permanente para discussão de demandas, desenvolvimento de projetos e promoção de iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento do ambiente de trabalho e da qualidade dos serviços prestados à população.

Arquivado em:

Anchieta, Destaque, Espírito Santo

Compartilhe AGORA:

Picture of Redação

Redação

13 anos de compromisso com a notícia, de forma transparente, objetiva e cobertura responsável dos acontecimentos regionais e nacionais.
Acesse - www.portal27.com.br

Veja todos os posts deste autor >

LEIA TAMBÉM

PORTAL 27: REFERÊNCIA EM JORNALISMO

Leia outros artigos