O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, abriu, no último sábado (10), o edital para processo de seleção e matrícula para ingresso de alunos nos cursos presenciais de qualificação profissional do QualificarES. As vagas são destinadas para os moradores dos municípios de Fundão, Dores do Rio Preto e Guarapari. Serão 30 vagas para Dores do Rio Preto, 40 vagas para Fundão e 45 para Guarapari.

Vagas em Guarapari. As aulas serão realizadas na Associação Crescer com Viver, no bairro Adalberto Simão Nader, às terças, quartas e quintas, em três turnos.

Os cursos ofertados no município são de Informática básica e Informática e redes sociais. As qualificações terão carga horária de 120 horas nos turnos da manhã e tarde, e 90 horas no turno da noite.

Inscrições. O período de inscrição segue até às 23h59min do dia 20/02, para realizar a inscrição o candidato deverá acessar o site do Qualificar ES, clicando aqui, e preencher o formulário de cadastro, em seguida realizar a inscrição on-line, informando CPF e e-mail, podendo realizar até duas inscrições por CPF e e-mail, em até dois cursos distintos.

“Com grande satisfação, anunciamos a abertura das inscrições para os cursos profissionalizantes do QualificarES nos municípios de Dores do Rio Preto, Fundão e Guarapari. Estamos empenhados em oferecer oportunidades de qualificação que impulsionam o desenvolvimento pessoal e profissional da população. Por meio desses cursos, os participantes terão acesso a conhecimentos atualizados e práticos, capacitando-se para atender às demandas do mercado de trabalho e contribuir para o crescimento econômico do Estado”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.

Em Dores do Rio Preto, serão oferecidos os cursos de informática e redes sociais (tarde), bem como informática básica (noite). Em Fundão, os cursos disponíveis são cuidador infantil (manhã) e cuidador de idosos (tarde).

Serviço:

Qualificar ES: Fundão, Dores do Rio Preto e Guarapari.

Inscrição: 10/02/2024 a 20/02/2024;

Divulgação do Resultado Final: 23/02/2024;

Inscrições: clique aqui;

Para mais informações: acesse o site;