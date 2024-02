O Solidariedade reuniu, nesta quinta-feira (15), o presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Wendel Lima, o presidente estadual da sigla, Clevinho Venâncio, e o secretário-geral do partido, Edinho Maioli.

Construção de um projeto político. Nos últimos meses, o presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Wendel Lima, disse à reportagem que vem conversando com Edinho Maioli sobre a eleição municipal de 2024. Lima ressaltou que Edinho acabou de assumir a Secretaria Geral Estadual do Solidariedade e demonstrou o desejo de contribuir para a construção de um projeto político de gestão voltado para resultados no município de Guarapari, que inclui o partido Solidariedade. “Nossa união fortalece o movimento que defendo de articulação das pessoas que trabalham por uma gestão pública de qualidade, planejada para a cidade”.

Bom nome para a Prefeitura. Edinho Maioli disse que o vereador Wendel vem realizando um importante trabalho de gestão na presidência do legislativo municipal. “Ele é um político competente, foi eleito vereador e presidente da Câmara Municipal de Guarapari duas vezes e possui experiência no executivo. Isso gera confiança para a construção de um projeto político. É um bom nome para a Prefeitura, tem vocação política e é gestor.”