Durante o período de Carnaval deste ano, Guarapari, um dos destinos turísticos mais populares do Espírito Santo, registrou uma queda significativa no desempenho da ocupação hoteleira, com uma taxa de aproximadamente 60%. Esse índice representa um dos resultados mais baixos dos últimos anos, excluindo-se os períodos afetados pela pandemia e o ano de 2017, marcado pela greve dos policiais militares.

Baixo desempenho. O presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG), Fernando Otávio Campos da Silva, expressou sua preocupação com essa tendência decrescente. “O desempenho segue caindo ano após ano e piorou muito este ano. O próprio número da prefeitura de 60% de ocupação já é um dos piores nos últimos 10 anos, só perdendo para a pandemia”, afirmou. Ele destacou que o faturamento também foi afetado, com muitos turistas optando por estadias mais curtas devido à falta de atrativos e eventos durante o período de Carnaval.

Indefinição. O representante ressaltou ainda que a falta de definição sobre as atividades carnavalescas contribuiu para a queda na ocupação hoteleira. “O que ocasionou foi já reflexo de 2023 com a indefinição do carnaval e com a demora em definir se teria o carnaval. A prefeitura não divulgou nada oficial sobre o carnaval, o que impede a hotelaria de vender o produto com antecedência”, explicou.

Além disso, ele citou problemas estruturais e de imagem que afetam a cidade em outros períodos do ano, como questões relacionadas ao saneamento básico, desorganização e problemas de saúde pública.

Melhorias. O presidente da AHTG também enfatizou a importância de investimentos em divulgação para reverter esse quadro negativo. “É necessário um forte trabalho em mídia e marketing para convencer que Guarapari continua sendo um destino muito bom”, afirmou. Ele destacou propostas do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) para melhorar o turismo local, incluindo a contratação de um plano de marketing para reposicionar a imagem da cidade e a elaboração do Plano Municipal de Turismo (PMT), que ainda não foi efetivamente implantado devido a questões orçamentárias.

Calendário de eventos. Entre as medidas sugeridas pelo Comtur está a implantação de um Calendário de Eventos por meio de legislação municipal, garantindo a realização de eventos e sua divulgação antecipada. No entanto, tais iniciativas dependem da ação do poder executivo municipal.

Diante desse cenário, autoridades locais e empresários do setor turístico estão unindo esforços para buscar soluções que possam revitalizar o turismo em Guarapari e garantir o desenvolvimento sustentável da cidade como um destino atrativo para visitantes durante todo o ano.