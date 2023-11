O cenário político de Alfredo Chaves está aquecendo à medida que as eleições municipais se aproximam, com quatro nomes já anunciando suas pré-candidaturas à prefeitura do município. Cada um deles traz uma história única que poderá moldar o futuro da cidade. Vamos conhecer os pré-candidatos que almejam liderar os destinos da cidade:

O primeiro nome é Daniel Orlandi, que atuou como vereador no município de 2017 a 2020 e atualmente desempenha a função de diretor do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto de Alfredo Chaves (SAAE). Além disso, ele possui experiência como diretor da Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (Clac) entre 2003 e 2008.

Outro nome em destaque é Hugo Meneghel, formado em Direito, com experiência política como assessor do deputado estadual Rafael Favatto e atuações dentro da cidade. Ele atualmente está em seu primeiro mandato como vereador na cidade.

Um terceiro nome relevante é Rolmar Botechia, que preside a Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (Clac) desde 2004. Ele também foi membro da Pestalozzi, integrou a diretoria do Sindicato Rural do município, foi fundador da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Benevente e atuou como conselheiro fiscal do OCB/ES.

Por fim, temos o nome de Darcy Gaigher, filho do ex-prefeito de Alfredo Chaves, Ruzerte de Paula Gaigher, é um advogado de 34 anos com ampla experiência em administração pública. Darcy ocupou cargos na Prefeitura de Alfredo Chaves e na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, além de ter estagiado no Tribunal de Justiça do Estado e na Defensoria Pública. Ele também exerceu a função de secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos no município e atuou como assessor sênior na Subdireção Geral da Assembleia Legislativa.

À medida que as eleições municipais se aproximam, os alfredenses terão a oportunidade de conhecer melhor esses quatro pré-candidatos e suas propostas para a prefeitura de Alfredo Chaves. A disputa promete ser acirrada, e a escolha dos eleitores será fundamental para determinar o destino da cidade.