A partir desta segunda-feira (06), os responsáveis por estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino de Guarapari devem procurar a escola em que seus filhos estão matriculados para efetuar a rematrícula ou o remanejamento. Esta é uma etapa fundamental para garantir que o aluno tenha sua vaga assegurada no próximo ano letivo.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Tamili Mardegan, “A rematrícula é um processo de extrema importância para o planejamento das escolas e para assegurar que cada estudante tenha sua vaga garantida no ano letivo seguinte, assim como o remanejamento. É fundamental que os responsáveis estejam atentos a este período e cumpram com as exigências documentais para evitar contratempo”, pontuou.

Solicitações. As solicitações de rematrícula e remanejamento estarão abertas no período de 06 a 17 de novembro de 2023. Para concluir o processo, os responsáveis devem apresentar a cópia dos seguintes documentos para atualização ou complementação dos dados cadastrais: comprovante de residência, CPF do aluno, declaração da caderneta de vacinação atualizada e laudo médico (para alunos com deficiência ou restrição alimentar).

“A colaboração dos responsáveis é fundamental para a organização do sistema de ensino do município e para garantir que todas as crianças e jovens tenham acesso à educação de qualidade”, finalizou Tamili.

Para mais informações e orientações, os interessados podem entrar em contato com a escola onde o estudante está matriculado.