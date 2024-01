O cenário político em Guarapari está prestes a presenciar uma jogada estratégica crucial, à medida que o atual prefeito, Edson Magalhães, se prepara para escolher seu sucessor. A especulação em torno dessa decisão é intensa, uma vez que as opções viáveis para o cargo não parecem abundantes.

Rompimento real. A escolha natural, à primeira vista, seria Wendel Lima, presidente da Câmara e vereador com dois mandatos, com atuação sempre alinhada ao executivo e destacando-se como uma das novas lideranças da cidade. No entanto, as relações entre Edson Magalhães e Wendel sofreram abalos durante a última eleição de deputado, resultando em um rompimento entre os dois. Esse desentendimento levou o vereador a buscar independência política, considerar uma candidatura própria e analisar os cenários disponíveis.

Família Meriguete. Outra possibilidade seria a família Meriguete, que sempre foi uma forte base de apoio para Edson. Nomes como Sônia e Jacinta Meriguete, além de Gabriel Costa, que já foi vice-prefeito, surgem como alternativas viáveis. A secretária de educação, Tamili Mardegan, também foi mencionada nos bastidores como uma possível candidata.

Governo. Surge ainda a possibilidade de uma aliança estratégica entre Edson Magalhães e o governo estadual, liderado por Ricardo Ferraço e Renato Casagrande. Nesse caso, nomes como Gedson Merízio e Ted Conti, que cogita lançar-se pelo PSB, partido do governador, poderiam ser considerados para uma dobradinha com um nome escolhido por Edson. No entanto, é importante ressaltar que o tempo é curto, com apenas nove meses até as eleições, o que torna desafiador construir uma candidatura forte nesse período.

Carisma e respeito. A escolha do sucessor não se resume apenas a afinidades políticas, mas requer uma figura que possua uma história sólida, carisma e respeito da população. Enquanto Edson Magalhães mantém o suspense em relação à sua decisão, o mercado político local permanece em compasso de espera, ciente de que, neste jogo de xadrez, a primeira peça a ser movida é a do atual prefeito.