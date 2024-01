A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) divulgou na sexta-feira (19), o balanço anual de atividades referente ao ano de 2023. Os números detalham a incidência de furtos e roubos de veículos, bem como a taxa de recuperação, distribuídos por regiões e dias da semana.

No período de janeiro a dezembro, a Delegacia registrou 6.707 ocorrências de furto e roubo de veículos, com a recuperação de 4.069 veículos, alcançando 60,7% de recuperação. Em comparação com 2022, houve uma redução de 12,5% no total de veículos furtados e roubados, destacando-se uma diminuição de 10,9% na região metropolitana e uma expressiva queda de 28,1% na região Sul.

O relatório revela que as motocicletas lideram as preferências dos criminosos, totalizando 3.679 casos no Estado do Espírito Santo, seguidas por automóveis (2.192), caminhonetes (456), caminhões (159), camionetas (102), entre outros listados.

Na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), 416 veículos foram roubados ou furtados em dezembro de 2023, dos quais a Delegacia Especializada recuperou 248. As motocicletas foram os alvos mais frequentes, com 228 registros, seguidas por automóveis, com 136 casos.

O município de Cariacica lidera o índice de roubo a carros, com 61 casos, seguido pela Serra (57), Vila Velha (34), Vitória (11) e Viana (10). Os bairros Campo Grande (Cariacica), Parque Residencial Laranjeiras (Serra) e Jardim Camburi (Vitória) registraram o maior número de casos.

Os titulares da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), Delegados Luiz Gustavo Ximenes Da Silva e Marco Aurélio Ferreira Oliveira, destacaram as operações realizadas ao longo do ano para combater o crime, incluindo a bem-sucedida Operação “Alto Luxo”, ocorridas nos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, a qual desmantelou uma organização criminosa especializada nos crimes de furto de caminhonetes da marca Hilux, inclusive, com prisões de chefes desta supracitada Organização.

Foram solucionados pela DRFV 90% dos casos dos crimes de latrocínio (consumados/tentados) ocorridos no Estado do Espírito Santo, envolvendo veículos automotores.

Os delegados alertaram sobre o foco da delegacia em combater organizações criminosas, as quais furtam e roubam motocicletas, que, posteriormente, seriam adulteradas por receptadores, além de desmanches de veículos automotores. Eles ressaltaram que as prisões efetuadas contribuem diretamente para a redução dos crimes de furto e roubo de veículos automotores, inclusive, inibe os criminosos em praticar, futuramente, tais condutas. A Delegacia continuará investigando tanto a macro quanto a microcriminalidade e outras fases da Operação Alto Luxo serão deflagradas no decorrer do ano.

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) garante ainda que as fiscalizações em oficinas e desmanches clandestinos de veículos automotores continuarão sendo realizadas.