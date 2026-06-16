Obra de duplicação altera acesso de Piúma à BR-101 a partir desta quarta-feira (17)

Os motoristas que saem de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, em direção à BR-101 devem ficar atentos a uma importante mudança no trânsito. A partir desta quarta-feira (17 de junho de 2026), a conversão direta à esquerda na saída da rodovia estadual ES-375 — utilizada para quem desejava seguir no sentido Sul (Rio de Janeiro) — estará definitivamente proibida.

A alteração faz parte das frentes de trabalho para a duplicação da via federal, conduzidas pela concessionária Ecovias Capixaba, e engloba a construção de um novo dispositivo de retorno no km 370,6, no município de Anchieta. Com a nova configuração, o tráfego de veículos passará a fluir integralmente pela nova pista duplicada recém-construída.

Para orientar os usuários e garantir a segurança viária, todo o trecho recebeu sinalização reforçada.

O que muda para o motorista?