Obra de duplicação altera acesso de Piúma à BR-101 a partir desta quarta-feira (17)

Os motoristas que saem de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, em direção à BR-101 devem ficar atentos a uma importante mudança no trânsito. A partir desta quarta-feira (17 de junho de 2026), a conversão direta à esquerda na saída da rodovia estadual ES-375 — utilizada para quem desejava seguir no sentido Sul (Rio de Janeiro) — estará definitivamente proibida.
A alteração faz parte das frentes de trabalho para a duplicação da via federal, conduzidas pela concessionária Ecovias Capixaba, e engloba a construção de um novo dispositivo de retorno no km 370,6, no município de Anchieta. Com a nova configuração, o tráfego de veículos passará a fluir integralmente pela nova pista duplicada recém-construída.
Para orientar os usuários e garantir a segurança viária, todo o trecho recebeu sinalização reforçada.
O que muda para o motorista?
- Saindo de Piúma (ES-375) com destino ao Rio de Janeiro (Sentido Sul): A conversão direta à esquerda foi extinta. Agora, o condutor deve obrigatoriamente virar à direita na BR-101 e utilizar a nova alça de retorno implantada cerca de 100 metros à frente para acessar a pista sentido sul.
- Saindo de Piúma (ES-375) com destino a Vitória (Sentido Norte): O fluxo permanece inalterado. O motorista pode seguir normalmente à direita ao acessar a rodovia federal.
- Trafegando na BR-101 (Sentido Vitória) com necessidade de retornar ao Rio de Janeiro: O retorno antigo foi desativado. Os usuários deverão utilizar a nova alça de retorno implantada aproximadamente 200 metros à frente da localização anterior.
- Trafegando na BR-101 com destino ao Rio de Janeiro: O trajeto linear segue sem alterações. Caso seja necessário fazer um retorno, o motorista continuará utilizando o dispositivo de acesso a Iconha, situado no km 373,6.