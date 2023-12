No mês de novembro, Vila Velha alcançou o maior volume mensal de importações de automóveis em moeda nacional desde o início dos registros do Ministério da Fazenda em 1997, atingindo a expressiva marca de R$ 1,5 bilhão. Esse recorde é especialmente significativo devido ao crescimento do mercado de carros elétricos no Brasil.

Porto. O impulsionador por trás desses números é o complexo portuário de Vila Velha, que se estabeleceu como a principal porta de entrada para veículos elétricos no Brasil. Projetando-se para o futuro, o complexo prevê a importação de mais 150 mil automóveis elétricos e híbridos da China até 2024.

Os terminais portuários operados pela VPorts (antiga Codesa) em Vila Velha desempenham um papel crucial nesse sucesso. O porto recebe os carros e os distribui para todo o país, sendo que a maior parte vai para São Paulo, sede da Comexport, a maior importadora de veículos elétricos do Brasil.

Logística. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, atribui o recorde de importações ao complexo portuário local e aos fatores estruturais do município e do estado, destacando o parque logístico eficiente, o fácil acesso aos modais de transporte rodoviário e ferroviário, além do iminente retorno da tributação sobre veículos elétricos no país.

“Vale lembrar que a nova legislação federal prevê um aumento progressivo das alíquotas para veículos elétricos, com uma tributação entre 10% e 12% em janeiro, chegando a 18% e 25% em julho, dependendo se são elétricos ou híbridos. Essa mudança iminente tem levado consumidores a antecipar suas compras, enquanto as concessionárias estão ampliando seus estoques para garantir preços mais competitivos. O resultado certamente será um incremento ainda maior nas vendas”, avaliou Arnaldinho.

Crescimento. O diretor Geral de Terminais da Log-In Logística Intermodal, Gustavo Paixão, salienta o avanço do Terminal de Vila Velha (TVV) em competitividade no setor portuário: “Registramos um crescimento de 45,3%, somente entre 2022 e 2023. Com um variado mix de cargas e refinada estratégia de precificação, o terminal faturou R$ 165,8 milhões, apenas nos primeiros três meses deste ano, e também bateu recorde histórico de Receita Operacional Líquida no período – R$ 48,2 milhões, referente à armazenagem de mercadorias e a outros serviços. Este desempenho indica o potencial que faz das operações portuárias do município uma referência em todo o país”, informou.