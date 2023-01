Evelyn Bastos é presença confirmada no Desfile das Escolas de Samba de Vitória. Ela que é uma das figuras mais importantes no Carnaval carioca, desembarca em terras capixabas para desfilar, pela primeira vez, como musa da Chegou O Que Faltava.

Compondo o primeiro setor da agremiação, Evelyn vem, no enredo que fala sobre os tesouros do Espírito Santo, com uma fantasia que representa a “Luminosidade da água do mar, que transborda beleza e encanta o homem para as profundezas”.

A carioca vai desfilar em frente ao carro abre alas, que está sendo feito de materiais alternativos. Na alegoria, corais que estão sendo construídos com base de caneta bic – canetas que não estão sendo mais utilizadas – e mais de 20 mil canudinhos de tule, para compor o abre alas, que será acoplado.

Já no Rio de Janeiro, a rainha vai desfilar na Mangueira, dos carnavalescos Gui Estevão e Annik Salmon, que vão levar para a Sapucaí o enredo “As Áfricas que a Bahia canta”, que promete apresentar a musicalidade baiana por meio dos cortejos afros, com foco no lado feminino.

Chegou O Que Faltava. A campeã do Grupo de Acesso, que desfila no Grupo Especial em 2023, traz o enredo “O tesouro que faltava”, que vai contar sobre as lendas de tesouros esquecidos pelo Espírito Santo e também os grandes tesouros da nossa terra.

“Vamos levar para o Carnaval 2023 o saber popular, lendas e causos construídos pelo povo capixaba que sempre deu conta de dizer de onde as coisas vem e pra onde vão”, explicou Jorge Mayko.

Os desfiles estão marcados para os dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2023, a Chegou é a última escola a desfilar do grupo especial e está prevista para entrar na Avenida às 05h12, na madrugada do dia 12. A escola vai levar para o Sambão do Povo 20 alas, 1.300 componentes, três carros alegóricos e um tripé.

“A Chegou está preparando um carnaval leve, colorido e alegre. O desfile está sendo pensado pro amanhecer, com cores vibrantes e um visual pra impactar e prender os espectadores”, contou o carnavalesco Vanderson Cesar.