A Prefeitura de Vila Velha, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Guarda Municipal, realizou nova fase da Operação Cavalo de Tróia, na tarde da última quinta-feira (26), nos bairros Morada da Barra e Riviera da Barra, Região 5.

O objetivo da ação foi assegurar o cumprimento de legislações ambientais federais, estaduais e municipais, com o intuito de reduzir o impacto causado pela circulação de animais em vias públicas do perímetro urbano com veículos irregulares, como carroças, que estão proibidos Estado. Animais que estiverem em situação de maus tratos também serão resgatados pela Prefeitura.

Na ocasião, foram resgatados seis animais em situação de maus tratos e apreendida uma carroça, que foi encaminhada para o pátio do DETRAN-ES. Foi emitida uma autuação da Fiscalização de Meio Ambiente, por utilização de veículo de tração animal.

Os animais foram encontrados em condições inadequadas, expostos ao sol excessivo e com ausência de água para beber. Um dos equinos estava amarrado em um poste, sem água e visualmente cansado. Os animais foram levados para uma Clínica Veterinária especializada no tratamento de animais de grande porte.

O coordenador de Bem Estar Animal, Celso Christo, disse que, sempre que houver oportunidade de encontrar um dos tutores, será feita orientação sobre os riscos de animais soltos em vias públicas: “Trabalhamos com a aplicação da lei e a conscientização dos donos desses animais, para que os mantenham em locais adequados, garantindo a segurança dos mesmos e da população”, ponderou.

A secretária interina de Meio Ambiente, Isabela Igreja, lembra que quem verificar a presença de animais soltos em vias públicas, deve acionar a Prefeitura: “Quando existir condições de maus tratos, é necessário registrar chamado pela Ouvidoria, no telefone 162, ou acionar a Guarda Municipal, para que a demanda seja encaminhada para a Secretaria de Meio Ambiente”, destacou.

Entenda mais sobre a apreensão:

– Animais de grande porte, como cavalos e bovinos, quando recolhidos, serão manipulados por equipe especializada e transportados em caminhão adaptado especificamente para animais deste porte;

– Os animais serão encaminhados para a clínica veterinária especializada contratada para prestação de serviço, que disponibiliza o tratamento Médico Veterinário especializado até a recuperação do animal. Após a realização dos exames para detecção de doenças infecto contagiosas e a recuperação da autonomia do animal, o mesmo passa a ocupar o espaço coletivo, com baias individuais para acomodação e proteção contra as intempéries.

– O tutor que quiser recuperar o animal resgatado, desde que o mesmo não tenha sido capturado por maus tratos ou que esteja causando risco iminente de acidente automobilístico, deve se direcionar à recepção principal da Prefeitura, para solicitar formalmente a recuperação do animal de sua propriedade, devendo estar munido de cópia simples do documento oficial com foto e comprovante de residência, com a apresentação dos originais para conferência, no guichê nº 24, localizado no pavimento térreo.

– Somente após o pagamento da multa gerada pela fiscalização e pagamento dos custos de todas as despesas do animal, além da assinatura de um termo de compromisso, o animal pode ser retirado pelo proprietário, caso o mesmo não tenha sido capturado por maus tratos ou envolvimento em acidente automobilístico.

– Os animais que não forem retirados no prazo de sete dias poderão ser doados pela empresa responsável pela captura.

– Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: bemestaranimal@vilavelha.es.gov.br