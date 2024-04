O município de Guarapari foi escolhido pelos Supermercados Perim para receber sua oitava unidade no Espírito Santo. A data da inauguração ainda não foi divulgada pela empresa, mas, segundo apurações da coluna Leonel Ximenes, de A Gazeta, a abertura deverá acontecer no início do segundo semestre deste ano.

Apesar de a empresa não ter se pronunciado oficialmente, fontes do setor informaram que o supermercado terá 16 posições de caixas (check-outs) e dois pisos de estacionamento. A unidade está localizada no Parque Areia Preta, no centro da cidade, próximo ao mercado de peixes.

Estrutura. A nova loja foi projetada com um modelo de construção semelhante ao da unidade localizada às margens da BR 262, em Cariacica, e contará com tecnologias modernas, incluindo reúso de água e iluminação inteligente.

Segundo a coluna, os equipamentos estão passando por testes, o estoque está sendo adquirido e em breve será iniciado o processo de contratação de funcionários para a nova unidade. O número de vagas disponíveis ainda não foi divulgado. O Grupo Perim já possui cinco lojas em Vila Velha, uma em Vitória e outra em Cariacica.