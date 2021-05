Mais cinco municípios da Região Sul de Saúde, compreendidos pelo CIM Polo Sul, iniciaram as atividades do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (SAMU 192) no início desta semana. São eles: Presidente Kennedy, Alegre, Vargem Alta, Ibitirama e Muniz Freire.

A expansão faz parte do programa estadual “Samu para Todos”, que tem como objetivo garantir assistência pré-hospitalar móvel de urgência à população. Para a execução das atividades nesses municípios, o Governo do Estado repassará, mensalmente, cerca de R$ 118 mil, referentes aos 60% de custeio. Os outros 40% são de responsabilidade do município.

Atualmente, essa atividade está presente em 56 cidades capixabas, representando cobertura populacional de 87,24%. O superintendente da região Sul, José Maria Justo, destaca a importância dessa implantação e como essa ação ajuda a salvar vidas.

“Mais essa implantação na nossa região é muito importante para aumentar a cobertura, garantir o acesso mais rápido aos serviços de urgência e emergência de forma qualificada e organizada. Esse processo representa vidas salvas, que o Governo do Estado vem preconizando desde o início da gestão”, ressaltou.

SAMU para Todos

O Governo do Estado instituiu em 2019, por meio do Decreto Nº 4548-R, a política estadual para a Rede de Urgência e Emergência, do componente Serviço Móvel de Urgência (SAMU 192), denominada de “SAMU para Todos”. O programa é uma estratégia de fortalecimento da regionalização e municipalização do SUS com a ampliação da governança e coparticipação tripartite da expansão do SAMU 192 para todo o território do Espírito Santo.