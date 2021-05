O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari (Sindicig), Rodolfo Mai, realizou ontem (20), a entrega e a doação, em nome da Findes, de 4 capacetes Elmo para tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. A doação foi realizada diretamente ao prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, na sede do sindicato

Rodolfo Mai, destacou a contribuição da iniciativa privada nesse momento difícil que a sociedade vem enfrentando. “A federação das indústrias do Estado fez a aquisição destes equipamentos, junto com todo setor empresarial capixaba e compramos 100 equipamentos e estamos doando neste momento 4 para Guarapari e em um posterior momento virão mais seis. Um olhar especial por Guarapari para esse momento difícil”, explicou Rodolfo.

Os capacetes serão destinados a Unidade de Pronto Atendimento UPA no bairro Ipiranga. O prefeito, Edson Magalhães, agradeceu o apoio e ressaltou a importância do equipamento para a saúde pública do município. “Ao Rodolfo muito obrigado, é muito importante estes equipamentos para a gente possam atender aqueles necessitados e as pessoas que precisam ser intubadas”, disse Edson.

Reduz em 60% internações. O Elmo, ou mecanismo de respiração artificial não invasivo, evita a intubação do paciente, reduzindo em 60% a necessidade de internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o dispositivo trata quadro clínico moderado e, também auxilia casos em início de gravidade.

Projeto. O projeto foi desenvolvido em tempo recorde, pois nasceu no início de abril de 2020, no estado do Ceará. O trabalho reuniu diversos profissionais, entre médico pneumologista e intensivista, fisioterapeutas, técnicos em usinagem e ferramentaria, design industrial e engenheiros nas áreas clínica, civil, mecânica e de produção. As aplicações de testes validaram as funcionalidades e usabilidade do capacete, bem como sua eficácia no tratamento de insuficiência respiratória causada pelo coronavírus.