O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou no último dia (11), que a Rede Estadual de Educação contará com mais 24 escola em Tempo Integral a partir do próximo ano. Dessa forma, os 78 municípios do Estado terão essa oferta, totalizando 156 escolas em Tempo Integral. As aulas terão início no dia 02 de fevereiro de 2023, em 406 escolas, para 221.500 alunos.

“Essa ampliação é fundamental para termos o aluno cada vez mais perto da educação, dos nossos servidores e colaboradores, aprendendo cada vez mais, convivendo cada vez mais com o nosso ambiente escolar. Isso é bom para a juventude porque é oportunidade”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Escola Normal. Em Guarapari a escola que será em tempo integral será a escola Guarapari, mais conhecida como escola “Normal” e que fica localizada no centro da cidade.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, que também participou do anúncio destacou que em 2019 o Governo do Estado contava com 32 escolas atuando nesta modalidade. “No decorrer dos últimos quatro anos abrimos mais 100 unidades e somos, este ano, uma rede com 132 escolas de Tempo Integral. Um fato importante é que, com essas 24 novas escolas, chegaremos a todos os municípios do Estado”, pontuou o secretário.

Lista das escolas