Um dos restaurantes mais tradicionais de Guarapari chegou esta semana aos 36 anos de idade. E a cada ano o Pratão Capixaba chega renovado, mas mantendo a qualidade de sua comida e o excelente atendimento que marcam o restaurante.

Filha do famoso Chiquinho que ao lado da esposa Dirce construiu o restaurante, Bia Mozer assumiu o Pratão Capixaba e faz questão de lembrar sua trajetória. “São 36 anos e passa um filme na nossa cabeça. Desde quando eu era criança, a gente dormia na própria cozinha do restaurante. Então eu passei toda minha infância, adolescência e casei aqui. É muito emocionante”, afirma Bia.

Bia assumiu e imprimiu sua marca na gestão, sempre com o intuito de trazer as melhores novidades gastronômicas em seu vasto cardápio. Tendo enfrentando a pandemia, Bia lembra momentos dos momentos difíceis. “Sobreviver a dois anos de pandemia não é fácil. Isso é inexplicável. Com tanta coisa para te colocar pra baixo, a gente superar com o psicológico bem. Então a gente só tem a comemorar essa vitória”, diz.

E os objetivos, segundo ela, agora são de continuar trazendo sempre as maiores delicias para os clientes que frequentam o Pratão Capixaba. E Bia promete que vem muita coisa boa por aí. “A gente tem muitos projetos para o futuro, que estamos aguardando dar uma estabilizada na economia e quem sabe em breve a gente está lançando novidades”, finaliza a empresária.

Vale a visita. Se você ainda não conhece o Pratão Capixaba e quer ter o prazer de desfrutar as especialidades culinárias de Bia e sua esquipe, não perca tempo. O Restaurante Pratão Capixaba fica localizado no bairro Aeroporto, é um self-service charmoso com um ambiente climatizado, sua culinária regional e caseira é de dar água na boca. Mais de nove opções de proteínas compõem o buffet, sem contar as diversas variedades de saladas, guarnições e o charbroiller com grelhados feitos na hora.

Acesse as redes sociais e fique por dentro do cardápio do dia

https://www.facebook.com/RestaurantePrataoCapixaba/

https://www.instagram.com/prataocapixaba/

Serviço: Pratão Capixaba. Endereço: Av. Padre José de Anchieta, 1248, Aeroporto – Guarapari (Perto do Supermercado Casagrande) – De segunda à sábado das 11h às 15h – Contato: (27) 3261-1866