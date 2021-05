O governador Renato Casagrande entregou, na manhã desta sexta-feira (30), 124 novas viaturas que vão reforçar a frota da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A entrega faz parte do reaparelhamento das forças policiais do Estado, dentro das premissas do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. A solenidade de entrega foi realizada no Quartel do Comando Geral da PMES, em Vitória.

O investimento, da ordem de R$ 9.920.000,00, foi realizado com verbas oriundas do Tesouro Estadual, do Fundo de Reequipamento da Polícia Militar (FUNREPOM) e do convênio com o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Cada viatura possui custo unitário de R$ 80 mil. As viaturas serão destinadas a diversos Batalhões e Companhias Operacionais das regiões Norte, Sul e Grande Vitória, equipadas e prontas para auxiliar a sociedade capixaba em patrulhamento preventivo, interação comunitária e repressão criminal.

Os veículos são modelo SUV Renault Duster 2021 e contam com os equipamentos mais modernos disponíveis para o radiopatrulhamento convencional e especializado, como rádios comunicadores digitais, sinalizadores em led, sirene no compartimento do motor, cofre para transporte de conduzidos e segunda bateria para maior eficiência elétrica.

Em sua fala, o governador destacou o trabalho de modernização da frota da PMES, que contou ainda com 126 novos veículos entregues no ano passado. “São 250 novas viaturas para que possamos reestruturar e renovar a frota da Polícia Militar. Estamos liberando outros R$ 30 milhões para a aquisição de mais de 300 novas viaturas. Também estamos realizando essa renovação de frota na Polícia Civil e Bombeiros Militares. Esse é um trabalho de valorização das forças de segurança, que encontramos destruída quando assumimos o governo em 2019”, pontuou.

Casagrande afirmou que essa valorização das forças de segurança não passa apenas pela compra de viaturas, mas também de novos armamentos, equipamentos, inclusão de tecnologia, melhoria das instalações físicas e valorização do pessoal. “Tudo para que nossos operadores de segurança possam exercer sua função com motivação e estrutura adequada”, reforçou o governador.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, também falou sobre o reaparelhamento das forças de segurança. “É dignidade para os nossos policiais militares, segurança e ostensividade para as comunidades. Agradeço ao senhor por esta entrega, que está dentro das diretrizes do Programa Estado Presente, para a melhoria da segurança das comunidades, bairros e municípios do Espírito Santo”, enfatizou.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, agradeceu ao governador pelos investimentos destinados à Corporação. “Esta é uma aquisição importante, que vai trazer qualidade e segurança ao trabalho do policial militar e, consequentemente, uma melhor prestação de serviço a toda sociedade capixaba. Aproveito também para agradecer pelos próximos investimentos previstos, que incluem mais R$ 30 milhões de reais, permitindo a aquisição de mais 316 viaturas”, declarou.

Também participaram da entrega, a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes; os secretários de Estado, Álvaro Duboc (Economia e Planejamento) e Coronel Aguiar (Casa Militar); o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Daniel Cerqueira; e os deputados estaduais, Coronel Alexandre Quintino e Alexandre Xambinho.