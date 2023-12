Vila Velha recebe investimentos de R$ 900 milhões no setor portuário.

Com um aporte total de R$ 902 milhões nos próximos dois anos, vários investimentos privados em projetos já em andamento, nos setores de logística e de transportes marítimos, preparam o complexo portuário de Vila Velha para liderar o maior ciclo de desenvolvimento econômico da história canela-verde. São projetos responsáveis pela geração de mais de 2.200 empregos diretos, que buscam promover uma significativa modernização nas operações portuárias e logísticas.

“Diversas empresas já identificaram o potencial portuário e a vocação da cidade para o comércio internacional e atividades logísticas. O Consórcio Navegantes, com um investimento de R$ 550 milhões, lidera este movimento, seguido por empreendimentos de companhias importantes, como VPorts, Comexport, Liquiport, Prysmian, Multilift e Log-In Intermodal. Esses investimentos se revestem de fundamental importância para a expansão e o aprimoramento das operações de movimentação, armazenamento e distribuição de cargas pelos portos da nossa cidade. Os projetos não só fortalecem nossa infraestrutura portuária como abrem novas perspectivas de futuro”, avalia o prefeito Arnaldinho Borgo.

Confira, abaixo, as empresas, valores investidos, projetos e número de empregos gerados pelas atividades portuárias em Vila Velha:

Consórcio navegantes – Investimento de R$ 550 milhões responsável pela geração de 400 empregos diretos na área de logística. O projeto prevê a interligação dos berços 207 e 905 do Porto de Vila Velha, além de uma tubulação para transporte de combustíveis líquidos que serão armazenados em 16 novos tanques verticais, no Cais do Atalaia. O consórcio arrendou por 25 anos uma área de aproximadamente 74 mil metros quadrados na orla portuária de Vila Velha, onde 400 caminhões-tanque deverão ser utilizados diariamente para atender às demandas do mercado no Espírito Santo.

“Somando a capacidade dinâmica atual dos terminais existentes no complexo portuário (que é de 2,55 milhões de toneladas de combustíveis por ano), o investimento do Consórcio Navegantes vai elevar esta capacidade para 4,3 milhões de toneladas/ano. Ou seja, um aumento de 1,76 milhão de toneladas anualmente, o que deverá gerar uma arrecadação de ICMS no valor estimado de R$ 1,2 bilhão. Com este incremento na receita, poderemos investir ainda mais em obras, serviços e na melhoria da infraestrutura da cidade”, ressaltou o prefeito Arnaldinho Borgo.

Segundo ele, tanto o projeto quanto o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) já se encontram em fase final de aprovação no âmbito da Administração Municipal. Já houve audiência pública e o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) também estão em fase final de análise no IEMA. A previsão de conclusão deste projeto é 2026

VPorts – A VPorts, primeira e única autoridade portuária privada do Brasil, representa um elo logístico eficiente e indutor de desenvolvimento para Vila Velha. A companhia está investimento um total de R$ 130 milhões em atividades de gestão portuária, com a geração de 1.500 empregos diretos na cidade. O projeto da Vports prevê a recuperação dos ramais ferroviários que atendem à movimentação de cargas na área do Porto de Capuaba e seu entorno: uma iniciativa essencial para a ampliação das atividades portuárias no município e no Estado. A previsão de conclusão deste projeto é 2025.

Comexport – Maior empresa de comércio exterior do Brasil e principal importadora de veículos elétricos e híbridos do país, a Comexport está investindo R$ 40 milhões em atividades de logística portuária que geram 60 empregos diretos. O projeto da empresa é voltado para potencializar a importação de carros das marcas BYD e GWM, trazidos pelos navios do Grupo Cosco Shipping, um dos maiores estaleiros navais do mundo, que saem do Porto de Taicang e atraca diretamente no Porto de Vila Velha, sem a necessidade de transbordo. A previsão de conclusão deste projeto é 2025.

“A Comexport possui a mais completa e eficiente estrutura de comércio internacional do Brasil, além de vasta experiência em processos operacionais, logísticos, aduaneiros, tributários e financeiros. É uma das empresas do setor que mais investe em inovação, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, atualmente. Isso agrega valor aos seus empreendimentos e sua presença em Vila Velha é sinal de que o município tem grande pujança econômica e potencial de crescimento”, comentou Arnaldinho Borgo.

Liquiport – Com um investimento de R$ 70 milhões em logística portuária, a Liquiport – uma das maiores importadoras de malte para a AMBEV, que opera em Paul – está gerando mais 170 empregos diretos em Vila Velha. O projeto da empresa é voltado para a modernização e automatização de suas operações de descarga e distribuição de malte a granel, para atender ao contrato com a AMBEV, válido até 2031.

“Com este investimento em Vila Velha, a Liquiport – que hoje conta com apenas seis silos verticais, com capacidade de armazenamento de 18.000 toneladas de malte – poderá aumentar esta capacidade em 70%. O projeto prevê a instalação de mais oito silos verticais com capacidade total de 30.800 toneladas. Esta expansão só está sendo possível graças à concessão feita à iniciativa privada, que aumentou exponencialmente a competitividade dos portos de Vila Velha”, assinalou o prefeito.

Outros investimentos

Prysmian – Com um investimento de R$ 50 milhões, a italiana Prysmian (líder global na fabricação de tubos, cabos e sistemas elétricos), está investindo R$ 50 milhões em sua unidade fabril de Vila Velha. Este aporte visa concluir a adaptação da planta industrial da empresa nos próximos meses, consolidando assim a produção de umbilicais eletro-hidráulicos cruciais para atividades de exploração petrolífera em águas profundas.

O projeto da Prysmian, que vai gerar 40 empregos diretos em atividades de produção de cabos e sistemas elétricos, envolve adequação e reforço estrutural do cais de atracação no porto de Vila Velha, para otimizar o manuseio e o transporte de bobinas, e a produção de cabo umbilicais. A previsão de conclusão do projeto é 2024.

Multilift Logística – Já a empresa Multilift investe atualmente R$ 20 milhões em Vila Velha, gerando mais 40 novos empregos diretos em atividades de logística intermodal e operações portuárias. O projeto envolve o arrendamento, junto a VPorts, de uma área de 40 mil m² e visa à construção de um armazém de granéis sólidos de 15 mil m² de capacidade, para armazenamento de granéis sólidos como fertilizantes, ferro gusa e concentrados minerais (carvão e escória). Atualmente, a movimentação de cargas da empresa é de 800 mil toneladas/ano. Mas com este investimento, a expectativa é de uma expansão de 10% nas movimentações em 2024.

Log-IN Logística Intermodal – Por sua vez, a Log-In investimento um total de R$ 42 milhões em atividades de logística portuária, no município de Vila Velha. O projeto da empresa, que vai gerar mais 20 novos empregos diretos, visa à modernização dos três portêineres (guindastes terrestres responsáveis pela movimentação de cargas de forma suspensa) utilizados no complexo portuário de Vila Velha. A previsão de conclusão do projeto é 2024.