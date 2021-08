Páginas de Bíblia rasgada, cruzes pintadas de vermelho nas paredes e nas portas e a inscrição “666” (que na Bíblia remete ao ‘número da besta’) foram encontrados no interior do apartamento onde o casal Paulo de Oliveira Cesar e Raquel Heringer Cesar foram assassinados na madrugada desta quarta-feira (04), em Itapuã, Vila Velha.

O autor do crime, segundo a polícia, é o filho deles, o universitário Guilherme Heringer Cesar, de 22 anos. Ele tirou a própria vida pouco depois de cometer o crime. Paulo de Oliveira, de 68 anos, era médico urologista e pastor de uma igreja evangélica da Praia da Costa. A profissão de Raquel, de 61 anos, não foi divulgada. Mas ela era formada em Educação Física.

As informações iniciais são de que o corpo do pai estava atrás da porta do banheiro. Já a mãe, de 61 anos, estava em cima da cama, coberta por lençóis. O que chamou a atenção da polícia é que há vários dizeres e símbolos espalhados pelo apartamento, fazendo referências ao satanismo.

“A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como duplo homicídio com uso de arma branca. Segundo informações apuradas por policiais civis do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa, o suspeito do duplo homicídio, filho do casal, cometeu suicídio logo após o crime. A arma utilizada no crime foi apreendida e será encaminhada à perícia. Os corpos do casal foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passarão por exame cadavérico e serão liberados para os familiares para enterro”, informou a polícia, por meio de nota.

Com informações do Jornal A Tribuna