Gabriel Ramos Rúbio, aluno do 6° período do curso de Odontologia da Doctum Serra, conquistou o 1° lugar no processo seletivo promovido pelo Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’, em Vitória.

Referência em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial no Espírito Santo, o hospital lançou em 2021 a primeira seleção para a área de Odontologia dentro do programa de estágio regular, oferecendo 10 vagas para estudantes em formação, com a finalidade de ampliar a excelência dos serviços prestados pelo “São Lucas” e capacitar profissionais na especialidade.

Gabriel, estudante da Rede Doctum, participou de todas as etapas do processo seletivo que foi composto por: 1° etapa com prova presencial e 50 questões de múltipla escolha; 2° etapa de análise dos títulos, entrevista e prova teórico-prática, e ele conquistou em primeiro lugar se destacando dos demais candidatos.

“É muito gratificante, independentemente da posição, saber que todo meu esforço tem feito valer a pena. O conhecimento leva a gente a lugares muito especiais, e saber que estou no caminho certo foi uma surpresa muito grande, e uma felicidade enorme. Graças à Doctum Serra, eu tive a oportunidade de conhecer meus professores, e eles foram responsáveis por me dar boas oportunidades de atuar em vários projetos, trabalhos, eventos e de poder amadurecer tanto com eles”, comemora o aluno.

O estágio está previsto para começar na segunda-feira, dia 02 de agosto, e terá a duração de 10 meses, com carga horária semanal de 12 horas, totalizando 513,6 horas. Ao final do programa, o aluno receberá um certificado com validade em todo território nacional, que certamente vai representar um diferencial no currículo para o ingresso no mercado de trabalho.

A coordenadora do curso de Odontologia da Doctum de Serra, Thaís Rodrigues Alves, destacou a importância da aprovação do aluno Gabriel Ramos Rúbio no Programa do Hospital “São Lucas”: “é uma imensa satisfação ver o crescimento exponencial de nossos alunos. A conquista do Gabriel vem de encontro ao nosso objetivo, formação com qualidade e dedicação de todos os professores do curso para a qualidade na formação de futuros profissionais”.

Odontologia na Rede Doctum

O curso de Odontologia da Doctum Serra iniciou em 2018, tem duração de 4 anos e tem disciplinas em período integral. Os estudantes têm formação em Anatomia Geral e Dental, Fisiologia Humana, Patologia Bucal, Microbiologia e Imunologia, Materiais dentários, Farmacologia e estágio supervisionado em Clínica de Promoção à Saúde.

A Doctum Serra conta com vários laboratórios equipados, modernos e completos para que os alunos tenham um ensino de qualidade e a melhor experiência antes da entrada no mercado de trabalho. “Laboratórios de anatomia, microscopia, Imaginologia, entre muitos outros são utilizados já no primeiro ano de curso. Os laboratórios pré-clínicos são utilizados pelos alunos no quarto período, que também iniciam estágio em clínica de promoção de saúde, realizando atendimentos para a população em geral. Nossos alunos de quinto período em diante já tem uma carga horária prática de Clínica integrada planejando tratamentos clínicos aos seus pacientes”, acrescentou Thaís.