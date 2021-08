Mais um crime bárbaro no Espírito Santo. De acordo com o apurado até agora pela polícia, um jovem de apenas 22 anos teria matado o pai, a mãe e se matou logo em seguida. O fato aconteceu no bairro Itapuã em Vila Velha. O jovem foi identificado como Guilherme Heringer Cesar. Ele assassinou a facadas o pai, o médico Paulo Oliveira Cesar, de 68 anos e a mãe Raquel Heringer Cesar, de 61 anos. Paulo Oliveira era pastor da Igreja Missão da Praia da Costa.

O corpo do pai foi encontrado atrás da porta do banheiro. A mãe estava em cima da cama coberta por lençóis. A arma utilizada no crime foi aprendida e será encaminhada a perícia. Os corpos do casal foram encaminhados para o Departamento Médico Legal de Vitória (DML).

Símbolos. O filho se matou pulando da terceira ponte. A polícia investiga ainda alguns símbolos que foram encontrados no apartamento como cruzes, versículos e parte da bíblia rasgados.

*mais atualizações a qualquer momento nesta matéria.