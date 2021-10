Uma prisão em flagrante por homicídio efetuada pela Polícia Civil foi relaxada pela Justiça. O acusado em questão é Saulo da Silva Abner, de 25 anos, que seria responsável pela morte de cinco pessoas num churrasco em Vila Velha. A Polícia Militar encontrou Saulo escondido dentro de um guarda-roupas nesta segunda-feira (18). A decisão judicial, entretanto, mantém o acusado detido preventivamente pelo crime de posse de arma.

O caso. 5 pessoas foram mortas a tiros em uma chacina em Vila Velha, no último sábado, por volta das 17h30. As vítimas estavam em um churrasco quando um homem chegou em um carro e efetuou os disparos.

As vítimas foram a professora de Inglês Elaine Cristina Machado, de 49 anos; o motorista e líder comunitário José Querino Filho, de 59 anos; o aposentado Claudionor Liberato, de 59 anos; e José Roberto, de 59 anos. A outra vítima, o feirante Felipe dos Santos, de 31 anos, foi encaminhado para o hospital, mas faleceu logo após dar entrada na unidade. Além deles, outras duas pessoas ficaram feridas.

Justiça. A decisão aconteceu na última terça-feira, na audiência de custódia. A defesa do acusado pediu também o relaxamento da prisão, “destacando cerceamento de defesa e abusos na esfera policial”. O Ministério Público requereu o relaxamento da prisão apenas em relação ao crime de homicídio. “Decretação da prisão preventiva em razão da gravidade do crime e repercussão na sociedade”.

A juíza decidiu relaxar a prisão em flagrante pelos homicídios, em razão do tempo decorrido entre o crime e a detenção do acusado. Mas, na mesma decisão, decretou a prisão preventiva de Saulo pelo crime de porte de arma com a argumentação de que a prisão é para “garantia da ordem pública”.