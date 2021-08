A Samarco está com inscrições abertas para seu programa de trainee. As oportunidades são para as áreas de tecnologia, engenharia, comunicação, entre outras, e as vagas são para atuação em áreas operacionais e corporativas na sede administrativa em Belo Horizonte e nas unidades de Germano (MG) e Ubu (ES). As inscrições vão até o dia 9 de setembro.

Para participar, é necessário que o candidato tenha se formado a partir de dezembro de 2019 ou em graduação com conclusão até março de 2022. Além disso, é preciso ter disponibilidade para trabalhar presencialmente no local da vaga. O inglês é nível avançado.

As oportunidades são para os cursos de Engenharia, Relações Internacionais, Sistema de Informação, Ciência da Computação, Química, Biologia, Geologia, Sociologia, entre outros.

“O programa de trainee da Samarco é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Buscamos novos talentos para integrar nosso time e trilhar conosco ruma a uma mineração diferente. Os selecionados terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades, competências e performance”, comentou a analista de Seleção da Samarco, Carolina Porto.

Como se inscrever

As inscrições vão até 9 de setembro no https://trabalheconosco.vagas.com.br/samarco/trainee-samarco . As etapas de seleção consistem em testes online em inglês e entrevistas com o objetivo de conhecer o perfil, habilidades e competências do candidato. O trainee tem previsão de início em novembro deste ano, e o programa tem duração de dois anos.